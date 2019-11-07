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Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz.
 07 Kasım 2019 10:12
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Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin ilerletilmesine yönelik atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Temaslarımız çerçevesinde Macaristan ile kara yolu taşımacılığı sosyal hizmetler ve uzay alanlarındaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz.

Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur. Tüm dost devletlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ

Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı bu konuları geniş kapsamlı değerlendirme fırsatını ekibimle buldum. En son dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim bizim için en önemli hüküm bütün işlerinizde istişareye önem vermek. Şu andaki ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapıyoruz bunu.

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibariyle o bölgelerden de teröristler çıkmış değil.''
Anadolu Ajansı
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