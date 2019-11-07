Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda

Bu yıl ilk kez uygulanacak Kasım ve Nisan ara tatil uygulamasını Bakan Selçuk Mayıs ayında ilk açıkladığında; "Okullarda yeni tatil için mevzuat düzenlemesi gerekiyor." başlığıyla konuyu ele almıştık. https://www.memurlar.net/haber/829963

Ayrıca aynı konu geçtiğimiz günlerde;

"Ara Tatil İçin Düzenleme Yapılmazsa Öğretmenler Ek Ders Ücreti Alamayacak" başlığıyla ele alındı. https://www.memurlar.net/haber/860256/

Bugüne kadar yapılmayan ve az bir zaman kalan düzenlemeye ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından gelen bilgi; bakanlık yetkililerince düzenleme yapıldığı, düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilip onay alındığı ve şu anda da Sayıştay Başkanlığının görüşü beklendiği yönündedir.

Sayıştay aşamasından sonra Cumhurbaşkanlığınca imzalanıp Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor. Bu durumda ara tatil ek ders düzenlemesinin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Umarız gecikme olmaksızın yürürlüğe girer ve 18-22 Kasım aralığındaki ara tatilde öğretmenler mağdur edilmezler.

Maksut BALMUK