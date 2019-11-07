CTE personelinin eş durumu tayinleri için başvuru alınacak

Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Bu itibarla, personelin 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.

Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılan Naklen Atanma Esasları

1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/02/2020 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 (bir) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak gerekmektedir. (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

2. Görev yapılan yere atanmadan/yerleştirilmeden önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunulamayacaktır.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama/yerleştirme, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin (güncel tarihli çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla) kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde (güncel tarihli çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla), daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin talep edilen yerde son başvuru tarihi olan 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde (eşinin güncel tarihli çalışma/görev belgesi ve sosyal güvenlik hizmet döküm evrakını ibraz etmesi koşuluyla) bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

4. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma/yerleştirilme isteğinde bulunan personelin,

a) Eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların kamu personeli olarak çalıştığına,

b) Eşi kamu personeli olmayanların 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle,

* Eşinin kendisine ait iş yeri bulunanların, söz konusu iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belgeler ile vergi levhasını ibraz etmeleri,

** Bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışanların ya da üçüncü fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunanların, söz konusu görevde bulunduklarına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların talepleri değerlendirmede kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, ilan tarihi ile başvuru tarihi arasında istenilen belgelerin temin edilebilmesi için makul ve yeterli sürenin bulunduğu dikkate alınarak; eksik belgesi olan ilgilinin başvuru süresi sonunda belge ibraz etmesi de kabul edilmeyecektir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar/yerleştirilenler göreve başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre geçmedikçe aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar/yerleştirilemezler.

5. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar 2 (iki) yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.

6. Sözleşmeli personelin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması, talep edilen yerde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir. Boş pozisyon bulunmaması halinde yerleştirilme talebi hiçbir şekilde karşılanamayacaktır.

7. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabi olacak şekilde değerlendirilecektir. (Örneğin; eşlerden birisi kadrolu infaz ve koruma memuru diğeri sözleşmeli infaz ve koruma memuru ise kadrolu infaz ve koruma memurunun sözleşmeli infaz ve koruma memuru olan eşinin yanına atanma talebinde bulunması gerekmektedir).

8. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı personel başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin ceza infaz kurumuna veya ceza infaz kurumunda çalışan personelin ise denetimli serbestlik müdürlüklerine atamaları yapılabilecektir.

9. Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel de birinci paragraftaki genel ilkeye tabi olarak sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebileceklerdir. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerini tercih etmeleri durumunda koşulları varsa talep ettiği yerdeki ceza infaz kurumlarına ataması yapılacaktır.

10. Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilecektir. Tercihlerde beş yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Komisyon içi tercih yapılmayacak olup, komisyon içi ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğünün tercih edilmesi halinde atama/yerleştirilme yapılmayacaktır. Ayrıca, tercih edilen ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü var ise ihtiyaç durumuna göre personelin ataması/yerleştirilmesi talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir. (Örneğin: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması/yerleştirilmesi Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılabilecektir). Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-1)

11. 2019 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması (NAS) kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılan personel 2020 yılı şubat dönemi aile birliği mazereti planlaması kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunamayacaktır.

12. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.

13. Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların başvuruları, fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 25-29 Kasım 2019 tarihleri dışında yapılan talepler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

14. Aile birliği mazereti şartlarını taşımadığı halde veya aile birliği mazereti dışında eğitim, can güvenliği, sağlık gibi mazeretlerle başvuru yapanların talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

Aile Birliği Mazeretiyle Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

1. Eşine ait en geç başvuru tarihinin son günü tarihli olacak şekilde çalışma/görev belgesi (eşinin görevinin, görev yerinin ve hangi tarihten itibaren bu yerde çalıştığı bilgisinin belgede açıkça yer alması gerekmektedir).

2. Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge;

3. Kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel tarihli belge,

Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler

1. NAS, UYAP'ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

2. Aile birliği mazereti nedeniyle atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve aile birliği nedeniyle naklen atamalarda/yerleştirilmelerde istenen belgelerini eklemek suretiyle 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

3. Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir.

4. Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Tercih Usul ve Esasları