Kasten düşük not vermekten, profesöre 5 ay hapis cezası
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, lisans öğrencisine kasten düşük not vermekten 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
|07 Kasım 2019 10:33
|Yazdır
İranlı öğrenci Savash Porgham, Profesör Nurdoğan Rigel hakkında, düşük not verip eğitim hakkını gasp ettiği gerekçesiyle, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, profesörü, düş not verdiği için 5 ay hapse mahkum ettirdi. Nurdogan Rigel'in cezaya yaptığı itiraz da, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde oybirliğiyle reddedildi.
Notları düşürülen öğrenci, sürece dair tüm bilgileri twitter'daki sosyal medya hesabından yayımladı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza
05 Kasım 2019 15:51
|Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı
04 Kasım 2019 23:18
|Dur ihtarına uymayıp polise çarpan şüpheli tutuklandı
31 Ekim 2019 19:35
|Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Türköne'ye 'hakaret'ten ceza
31 Ekim 2019 15:51
|'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı
30 Ekim 2019 22:48
|İki kadının silahla vurulmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
27 Ekim 2019 22:16
|Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı
27 Ekim 2019 10:22
|Gözaltı evrakında sahtecilik yapan iki polise ceza
25 Ekim 2019 17:12
|Erdoğan'ın verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis
24 Ekim 2019 11:40
|Usulsüz karar veren 2 hakim meslekten atıldı
23 Ekim 2019 09:23