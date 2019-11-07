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Kasten düşük not vermekten, profesöre 5 ay hapis cezası

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, lisans öğrencisine kasten düşük not vermekten 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
 07 Kasım 2019 10:33
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Kasten düşük not vermekten, profesöre 5 ay hapis cezası

İranlı öğrenci Savash Porgham, Profesör Nurdoğan Rigel hakkında, düşük not verip eğitim hakkını gasp ettiği gerekçesiyle, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, profesörü, düş not verdiği için 5 ay hapse mahkum ettirdi. Nurdogan Rigel'in cezaya yaptığı itiraz da, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde oybirliğiyle reddedildi.

Notları düşürülen öğrenci, sürece dair tüm bilgileri twitter'daki sosyal medya hesabından yayımladı

Memurlar.Net
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