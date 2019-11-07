İstanbul Öğretmen Akademileri başladı

Öğretmenlerin entelektüel birikimlerini artırmayı amaçlayan İstanbul Öğretmen Akademileri'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyetleri başladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri disiplinler arası bir yaklaşımla farklı alanların birikimleriyle desteklemek amacıyla 2016'da kurulan İstanbul Öğretmen Akademileri, eğitim ve öğretim yılı boyunca seminer, toplantı, gezi, konser, panel ve çeşitli kursların gerçekleştiği atölyelerle kapsamlı bir gelişim hizmeti sunuyor.

Öğrenmeyi tek yönlü bir akış olmaktan kurtaran, öğretmenlerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak gerekli şartları oluşturmayı ön planda tutan bir anlayışla şekillenen akademiler, çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları eğitim zemininde bir araya getirerek, farklı görüşlerden ortak akıl yaratmayı ön planda tutuyor.

Sanatı, bilimi, kültürü, eğitimi ve teknolojiyi tarihinden ve eleştirisinden ayırmadan, geçmişten bugüne yansımalarını akademik hassasiyet ve titizlikle sunan, bununla birlikte şimdiyi ihmal etmeyen bir içeriğe sahip İstanbul Öğretmen Akademileri, bu yıl da devam ediyor.

- Önemli isimler öğretmenlerle buluşuyor

İstanbul Öğretmen Akademileri, 14 akademiyle start aldı. Edebiyat, sanat, erken çocukluk, sosyal bilim, ilk öğretmen, yönetici, müzik, tasarım-beceri, astronomi ve uzay bilimleri, Türk İslam düşüncesi ve bilimi, lisan, eğitimde yeni yaklaşımlar ve aktör öğretmen akademilerinde, Türkiye'nin önemli akademisyenleri, sanatçıları, yazarları, şairleri, eğitim uzmanları öğretmenlerle buluşacak.

İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamındaki faaliyetlerin çeşitlenerek sürdüğünü belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, akademi ve atölyelerle hayata ve eğitime farklı pencerelerden bakabilmeyi başardıklarını ifade etti.

Yazıcı, bu eğitim öğretim yılında da akademilerin geçen yıl olduğu gibi eğitim ortamlarına katkı sunmaya devam edeceğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dil öğretiminde yeni fikir ve uygulamalarla gelen Lisan Akademisi'nin ilk dersine katıldım. Tüm akademilerimizde olduğu gibi öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeye dönük isteklerine bir kere daha şahit oldum. Akademilerimiz faaliyetlerinde eğitim hikayemize katkı sunan her kurum ve kuruluşla ilişki kurmayı, öğretmenlerimizin ilham veren öğrenme yolculuğuna katkı sunacak çoklu iş birliklerini önemsiyoruz. Bizler İstanbul Öğretmen Akademileri'nde gerçekleştirdiğimiz söyleşi, atölye, konferans, seminer, sergi, konser ve diğer etkinliklerle, öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimlerine katkı sunarak onlara yeni ufuklar açma gayretindeyiz."

İstanbul Öğretmen Akademileri'nde, bugüne kadar Erol Sayan, Savaş Barkçin, Göksel Baktagir, Tuluyhan Uğurlu, Cihat Aşkın, Melihat Gülses, Beşir Ayvazoğlu, Selim İleri, Necip Gülses, J. Malika Liberman, D. Mehmet Doğan, Mahmut Erol Kılıç, Hayati Develi, Fatih Andı, Turan Koç, Ali Şükrü Çoruk, Hasan Bacanlı, İrfan Erdoğan, İlhami Atalay, Hikmet Barutçugil, Ahmet Güneştekin, Mevlana İdris, Devrim Erbil, Hüsrev Subaşı, Cemal Toy, Uğur Derman, Mehmet Öğün, Celaleddin Çelik ve Enver Gülşen gibi isimler, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sundu.