Harekata katılan bazı askerlerin unvanları yükseltilecek

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılacak bir çalışmaya esas olmak üzere; Barış pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, İdlip, Gab ve Pençe harekatları ile diğer mücadele harekatlarında görev almış personel öncelikli olmak üzere, tüm birliklerde görevli 926 sayılı personel kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında, Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa, Astsubaylıktan Subaylığa statü geçiş niteliklerini taşıyan personelden birlik komutanları tarafından başarılı görülüp bu kapsamda değerlendirilmesi uygun olanların bildirilmesi emredilmiştir.

Statü geçiş durumuna yönelik

Astsubay eğitimine katılmak için ;

1) Önlisans ve Lisans mezunlarının başvuracağı

2) En az 4 en fazla 8. yılını tamamlama kriterlerini sağlayan personel/personeller başvurabilir.

*Lise ve dengi okullardan mezun olan personel ÖSYM'nin yapmış olduğu MYO sınavına giriş ve sonucundan sonra başvuru yapmaya hak kazanacaktır.

Statü geçişi ile ilgili şartlar aşağıdaki gibidir. Birliğine göre değişmekle beraber başvurular kasım ayı ortasına kadar devam edecektir.