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Kocaeli'de 1,5 milyon dolarlık sanal para dolandırıcılığına 9 gözaltı

Kazanç sağlamak için sanal para ticareti yapan kişilerin 1 milyon 530 bin 272 dolarını dolandırdıkları iddia edilen 9 kişi yakalandı
 07 Kasım 2019 10:45
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Kocaeli'de 1,5 milyon dolarlık sanal para dolandırıcılığına 9 gözaltı

Kocaeli'de sanal para ticareti sonucu mağdur olan kişilerin, zararlarının karşılanacağı vaadiyle 1 milyon 530 bin 272 dolarını dolandırdığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, "Bitcoin" ticareti yaparak zarar eden kişilerin, aracılık firmasına para yatırarak mağduriyetlerinin giderileceği vaadiyle 1 milyon 530 bin 272 dolarını dolandıran kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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