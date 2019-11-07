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'20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar.
 07 Kasım 2019 11:00
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'20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi faiz yüküyle alt etmek isteyenler oldu.

Geçtiğimiz yıl doların 7 liranın üzerine çıktığını gördük, 8'e 10'a çıkaracaklarını zannettiler. Güçlü bir refleks gösterdik.

Barış Pınarı Operasyonu zamanında da enteresan girişimler gördük. Şükürler olsun hepsini atlattık.

Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç. Yıl sonunda enflasyonda inşallah hedefin de altına ineceğiz, önümüzdeki yıl düşük tek haneli enflasyonlara ineceğimiz bir sürece gireceğiz.

Toplasanız 15-20 kişi olan ve dedikleri hiçbir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk, bu söylemi takılanların bir kısmı siyasi, bir kısmı ticari, bir kısmı istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiler.

Bir sene önce 'Türkiye battı, IMF ile anlaşın' diyorlardı, böyle bir görüşme yapmadık. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık.

15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla ve kısa sürede geride bıraktık, Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz.

Kamu borç yükünde en sağlam duruşlu ülkelerden biriyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." dedi.

Bakan Albayrak, Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir ekonomide verdikleri mücadelede elde edilen kazanımları sahaya yansıtmak, sanayicinin, KOBİ'lerin, üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek, çözmek için il il iş dünyası buluşma programlarına başladıklarını, bu kapsamda ziyaret ettikleri 3. ilin Samsun olduğunu söyledi.

Toplantıda, dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara "konut" müjdesi veren Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı.

"Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." diyen Bakan Albayrak, TOKİ'nin de içinde yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, söz konusu modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini inşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz."
Anadolu Ajansı
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