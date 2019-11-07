'Ağaç dikme' kampanyasında 9 milyon kişiye sertifika verildi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.<
|07 Kasım 2019 11:16
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