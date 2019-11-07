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Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma

Bursa'daki bir lisede 10'uncu sınıf öğrencisi M.E.Y.'yi (16) dövdüğü iddia edilen edebiyat öğretmeni U. İ. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
 07 Kasım 2019 11:18
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Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma

Olay, 11 Ekim Cuma günü Demirtaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. M.E.Y., iddiaya göre derste soru sorduğu edebiyat öğretmeni U.İ.'den sert tepki aldı. Ders çıkışı M.E.Y., öğretmeni U.İ.'nin yanına gidip tepkisinin nedenini sordu. U.İ., iddiaya göre küfür ederek, öğrencisine yumruk attı. Daha sonra M.E.Y.'yi müdür yardımcısı İ.Ç.K.'nın odasına götüren öğretmen U.İ., burada da öğrenciyi darbetti. Bu sırada müdür yardımcısının da olaya müdahale etmediği öne sürüldü. M.E.Y., babası Murat Y.'yi (45) arayarak bilgi verdi. Okula gelen Murat Y. oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

'TEKME, TOKAT DÖVDÜ'

Öğretmeninin kendisini tekme tokat dövdüğünü belirten M.E.Y., olay anını şu sözlerle anlattı:

"Edebiyat öğretmeni U.İ.'ye aliterasyonun ne demek olduğunu sordum. Bana derste yatıp uyumamı, soru sormamamı ve kendisini dinlememem gerektiğini söyledi. Ben de dersin arından, neden derste uyuyacağımı ve beni neden kafaya taktığını sordum. O da bana küfür ederek sırtıma yumruk attı. Ben de müdüre şikayete gittim. Müdür o gün okulda olmadığı için geri döndüm. O sırada öğretmen U.İ. ile karşılaştım. 'Hocam seninle görüşeceğiz' dedim. O da bana 'Nasıl tehdit edersin' diyerek, ağza alınmayacak küfürler ederek darbetmeye başladı. Daha sonra beni müdür yardımcısının odasına götürdü. Müdür yardımcısının odasında kamera olmadığını söyleyerek burada da dövdü. Daha sonra bana 2 seçeneğimin olduğunu belirtti. Derslerinde ya uyumamı, ya da dersleri dinlememem gerektiğini söyledi. Müdür yardımcısının yanında da vurdu. Müdür yardımcısı hiçbir şey söylemediği gibi onu destekler gibi tavır takındı. Müdür yardımcısına öğretmenimin beni dövdüğünü söylediğimde pek umursamadı. Bu sırada U.İ. tekrar geldi ve yüzüme birkaç yumruk daha attı. Daha sonra müdür yardımcısına ne yapmam gerektiğini sorduğumda, bu olayın beninle hocam arasında olduğunu belirtti. Daha sonra bir arkadaşımdan telefon alarak babamı aradım. Babam da gelerek önce darp raporunu aldık, daha sonra şikayette bulunduk" diye konuştu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir firmada kaynakçı olarak çalışan Murat Y., saat 15.00 sıralarında iş yerindeyken oğlunun aradığını belirterek, "Ben de okula gittim. Ancak okul dağılmıştı. Herhangi bir bilgi alamadık, bizi bilgilendirmediler. Daha sonra müdürün yanına gittim. Cuma günü böyle bir olayın yaşandığını beni neden bilgilendirmediklerini sordum. Bu olayda neden sessiz kaldıklarını sordum. Herhangi bir bilgi alamadım. Ben de olayın ardından hemen hastaneye giderek, oğluma darp raporu aldım. Raporun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü'nün yanına çıktım. Bu konu hakkında ilgileneceklerini belirtti. Bu olaya netlik kazandırılmasını istiyorum. Benim çocuğum burada darp ediliyor. Bu olay başka çocuklarımızın başına gelmesin. Yani okulu sevdirsinler, nefret ettirmesinler'' dedi.

Olayın ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, edebiyat öğretmeni U.İ. hakkında idari soruşturma başlattı
DHA
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