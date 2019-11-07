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Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak

İlgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından alınacak tedbirlerle gelecek yıl kara yolu ağındaki dar boğazlar giderilecek, 65 kaza kara noktası iyileştirilecek ve bölünmüş yol uzunluğu 2 bin 872 kilometreye çıkarılacak- Ortalama hız denetimlerinin esas alındığı Elektronik Denetim Sistemi kurulabilecek öncelikli güzergahlar tespit edilecek ve asgari iki güzergahta sistem hayata geçirilecek- Tedbirlerle bu yıl sonu itibarıyla 6 bin 275 olması öngörülen kazalardaki ortalama ölüm sayısının gelecek yıl sonuna kadar 5 bin 898'e düşürülmesi hedefleniyor
 07 Kasım 2019 11:28
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Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak

- Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının en aza indirilebilmesi amacıyla gelecek yıl kara yolu ağında belirlenen dar boğazlar giderilecek, 65 kaza kara noktası iyileştirilecek ve bölünmüş yol uzunluğu 2 bin 872 kilometreye yükseltilecek.

AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, kara yollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi için bazı çalışmalar yürütülecek.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak çalışmalar kapsamında yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içindeki aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve bu yönde kurumsal yapı tesis edilecek.

Bu kapsamda, kara yolu ağındaki dar boğazların giderilmesi, 65 kaza kara noktasının iyileştirilmesi ve bölünmüş yol uzunluğunun 2 bin 872 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

- Denetim için yeni araçlar

Araç/sürücü denetimleri yaygınlaştırılarak, daha yoğun şekilde yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 220 araç satın alınacak. Trafik güvenliği konusunda 1 milyon 500 bin öğrenci ve 1 milyon 700 bin yol kullanıcısına eğitim verilecek. Üç kamu spotuyla 1 milyon 750 bin afiş ve broşür hazırlanacak.

Trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonunun sağlanması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin korunması amacıyla geliştirilen Elektronik Denetim Sistemi, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki devlet ve il yolları ağında kurulacak.

Ortalama hız denetimlerinin esas alındığı sistemin kurulabileceği öncelikli güzergahlar tespit edilecek ve belirlenecek asgari iki hatta sistem hayata geçirilecek.

Yapılacak çalışmalarla 2018 sonu itibarıyla yıllık ortalaması 6 bin 675 olan trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının bu yılın sonunda 6 bin 275 olması bekleniyor. Gelecek yılın sonu itibarıyla da bu sayının 5 bin 898'e düşürülmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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