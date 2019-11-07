ASELSAN teknolojisi Ankaray araçlarında

ASELSAN, Ankaray araçlarının yardımcı güç ünitesi ihtiyacını karşılamaya başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, savunma sanayisinde geliştirdiği kabiliyetleri sivil alanda çeşitli sektörlerin kullanımına sunuyor. Şirket son olarak raylı sistem sektöründe de kritik teknolojileri başarıyla hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Ankaray araçları için geliştirilen yeni nesil yardımcı güç ünitesi, 1 Kasım itibarıyla EGO Genel Müdürlüğü envanterine girdi. Geliştirilen ürün, aracın mevcut mekanik ve elektriksel ara yüzlerine uygun tasarlandı ve üretildi. Statik ve dinamik testler süresince işletmede 6 ay test edilen ürünün kabul faaliyetleri tamamlandı.

1996'dan beri yolcu taşımacılığında kullanılan Ankaray araçlarının yardımcı güç üniteleri, ASELSAN bünyesinde çalışan mühendisler tarafından özgün olarak tasarlandı. Ürünün tüm test ve doğrulama faaliyetleri milli imkanlarla ASELSAN bünyesinde gerçekleştirildi.

- Sorunlar ASELSAN ile aşılacak

Kullanım ömürleri 35-40 yıl olan raylı sistem araçlarının zamanla yaşlanan elektrik-elektronik sistemlerinin idamesi gittikçe zorlaşıyor. Alternatif yabancı çözümler, gerek maliyetlerinin yüksekliği gerekse yavaş kalması sebebiyle yolcu taşımacılığının aksamasına neden oluyor. Yolcu taşımacılığında sıklıkla yaşanan bu sorun ASELSAN'ın kabiliyetleri ve entegre lojistik desteğiyle son bulacak.

ASELSAN tarafından tasarlanan yeni nesil yardımcı güç üniteleri, emsallerine göre kolay araç entegrasyonu, hızlı devreye alma özellikleri ve bakım-onarım kolaylığıyla öne çıkıyor. Proje gereksinimlerine göre en güncel mikro-elektronik teknolojisiyle geliştirilen modüler mimariye sahip güç blokları, gelişmiş kontrol algoritmalarını içeriyor. ASELSAN ürünleri dahili hata kaydı tutma ve hata giderme yazılımıyla işletmelerin kullanımına sunuluyor.

- ASELSAN raylı sistem çözümleri

ASELSAN, raylı sistemler alanında kritik bileşen olarak nitelendirilen alt sistemlerin özgün olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Raylı sistem araçlarından Milli Yüksek Hızlı Tren, Milli Elektrikli Tren Seti, Hibrit Manevra Lokomotifi, Elektrikli Anahat Lokomotifi, modüler metro ve tramvaylar için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) ve Cer (Çekiş) Sistemi ASELSAN tarafından özgün olarak milli imkanlarla geliştiriliyor ve yerli imkanlarla üretiliyor.

Ana hat sinyalizasyonu ve şehir içi sinyalizasyonu için, araç üstü otomatik tren koruma sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar ASELSAN bünyesinde devam ediyor.

ASELSAN, hızla gelişen yerli ve milli raylı sistemler sektörünün en önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor.