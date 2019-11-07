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CHP sandık başına gidiyor

CHP'nin gelecek dönem siyasi rotasına yön verecek yeni kadroların belirleneceği kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başlıyor- Kurultay sürecinde yarın ilk oyların kullanılacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor- Parti içinde "CHP'yi iktidara götürecek kadroların belirleneceği süreç" olarak görülen kurultay için başta genel merkez olmak üzere parti örgütlerinde yoğun bir çalışma yaşanıyor
 07 Kasım 2019 11:26
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CHP sandık başına gidiyor

- CHP'nin gelecek dönem siyasi rotasına yön verecek yeni kadroların belirleneceği kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) belirlenen 37. Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda partililer, yarın mahalle delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kurultay sürecinde ilk oyların kullanılacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor.

CHP'de 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek.

Ana muhalefet partisinin büyük kurultayının ise gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması öngörülüyor.

Yerel seçimlerde elde edilen sonuçların ardından gözünü 2023'te yapılacak seçimlere çeviren CHP, bu kurultaya ayrı bir önem veriyor.

Parti içinde "CHP'yi iktidara götürecek kadroların belirleneceği süreç" olarak görülen kurultay için başta genel merkez olmak üzere parti örgütlerinde yoğun bir çalışma yapılıyor.

Büyük kurultayda, "yerel seçim sonuçlarının mimarı" olarak görülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması bekleniyor.

- Kılıçdaroğlu güven tazelemeyi planlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçildi.

Bugüne kadar 4'ü olağanüstü, 3'ü olağan olmak üzere toplam 7 kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da da güven tazelemeyi planlıyor.

CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin de delegelerin imza toplaması durumunda Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği ifade ediliyor.

İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda "hem CHP Genel Başkanı hem de partinin 2023'teki Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini" söylemişti.

- PM ve MYK'da değişiklikler oluyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Partide yaklaşık 22 ayda bir gerçekleşen olağan veya olağanüstü kurultaylarda, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişiklikler oluyor.
Anadolu Ajansı
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