1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek lisesi öğrencileri 54 bin ailenin 'yardım meleği' oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesinde, meslek lisesi öğrencileri, engellilere ve dezavantajlılara yönelik toplum hizmeti kapsamında yaklaşık 54 bin aileye destek oldu. Projeye, geçen yıl bin 889 okuldan katılan 39 binin üzerinde öğrenci, ihtiyaç sahibi ailelere, kişisel bakım ve küçük çaplı ev bakım ve onarımı gibi yardımlar yaptı
 07 Kasım 2019 11:46
Yazdır
Meslek lisesi öğrencileri 54 bin ailenin 'yardım meleği' oldu

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesiyle meslek lisesi öğrencileri, engellilere ve dezavantajlılara yönelik toplum hizmeti kapsamında yaklaşık 54 bin aileye destek oldu.

Projeye 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 81 ilde bin 889 okul katıldı ve bu okullardaki 13 bin 217 öğretmen ve 39 bin 197 öğrenci ailelere destek oldu. Proje kapsamında öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallelerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarımlar, boya badana işleri, mobilya tamiri, küçük eşya onarımı yaptı, hasta ve yaşlılara bakım ve temizlik hizmeti verdi, kişisel bakımlarına yardımcı oldu ve hayatlarını kolaylaştırıcı destekler sağladı.

- Farkındalık çalışmaları yapıldı

Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili faaliyetler düzenlemeleri, projeler hazırlamaları ve uygulamaları da sağlandı. Bu kapsamda, en çok faaliyet yapılan alanlar, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, giyim üretim teknolojileri, güzellik ve saç bakım, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri oldu.

Ayrıca ailelere güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetleri, enerji verimliliği, ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma gibi birçok konuda da farkındalık çalışmaları ve eğitim hizmetleri sunuldu. Projeyle meslek lisesi öğrencileri, engellilere ve dezavantajlılara yönelik toplum hizmeti kapsamında yaklaşık 54 bin aileye destek oldu.

- 2020'de 100 bin aileye ulaşılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin kazandıkları becerileri, okullarının çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için kullandıklarını belirtti.

Öğrencilerin eğitim aldıkları alan kapsamında ailelere destek olduklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında ayrıca kişisel bakımdan çocuk bakımına ve enerji verimliliğine kadar çok sayıda konuda bilgilendirme de yapıyorlar. Çok önemsediğimiz bu proje kapsamında, hem öğrencilerimiz eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve dertleri ile dertlenme bilinci kazanıyorlar hem de sundukları hizmetlerle topluma faydalı bireyler olmanın mutluğunu yaşıyorlar. Ayrıca aileler, mesleki ve teknik eğitimin sunabildiği hizmetler ve önemini bizzat yaşayarak anlayabiliyorlar."

Özer, projeyi 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam ettireceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 100 bin aileye ulaşmak ve yardımcı olabilmek. Bunu da rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Bu süreci başarı ile yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve evlerini öğrencilerimize açan ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitede 'Hoca', müzik dünyasında 'ChanCe'
06 Kasım 2019 15:17		 'Yeni YÖK', değişen vizyonuyla 38 yılı geride bıraktı
06 Kasım 2019 13:02
Bölüm isimlerinin birleştirilmesine dair taslak çalışma yayımlandı
06 Kasım 2019 12:12		 Parmak izinden cinsiyet belirlenecek
05 Kasım 2019 17:44
YÖK, 'geleceğin meslekleri'nin yeni yol haritasını belirliyor
05 Kasım 2019 12:21		 Çetin öğretmen istedi, sınıfın tamamı işaret dili öğrenmeye başladı
03 Kasım 2019 14:14
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
02 Kasım 2019 15:34		 YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
02 Kasım 2019 10:58
YÖK, norm kadro yönetmeliğini değiştirdi
02 Kasım 2019 10:16		 Üniversitelerde 'Genç Ofisler' kurulacak
30 Ekim 2019 16:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakize anayla ilgili şikayetinden vazgeçti12:19 - Veri ihlali yapan iki şirkete 200 bin lira ceza verildi12:11 - Çağlayan Adliyesi'nde intihar!12:10 - FETÖ sanığı iki öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - Valilik otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına yalanladı11:55 - KDK ile Sayıştay'ın bütçe görüşmeleri başladı11:46 - Meslek lisesi öğrencileri 54 bin ailenin 'yardım meleği' oldu11:45 - FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi11:45 - Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
11:41 - Yarın Mevlit Kandili11:37 - Gram altın 275 lira seviyelerinde11:29 - Milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı11:28 - Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak11:26 - ASELSAN teknolojisi Ankaray araçlarında11:26 - CHP sandık başına gidiyor11:24 - 'Yapay zeka' teknolojileri için strateji belgesi yolda11:18 - Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nabil dirar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 3
arda kardeşler 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
khk faciadır 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
son buluşmada bakılan noktalar 4
ahmet hakan 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam