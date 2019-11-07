1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK ile Sayıştay'ın bütçe görüşmeleri başladı

Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2020 bütçelerinin görüşmeleri başladı
 07 Kasım 2019 11:55
Yazdır
KDK ile Sayıştay'ın bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'ye ilişkin sunumu Meclis Başkanı'nın yapmamasını eleştirerek, "Son 4 yılda 4 kez o koltukta Meclis Başkanı'nın oturmaması saygısızlıktır. Bu da bunun teamül haline geldiğini gösteriyor. Meclis Başkanı'nın yurt dışı programı varsa, programlar daha önceden belirlenebiliyor, bizim de programız 1 ay önceden belliydi. 4 yılda 4 kez, bu tesadüf olamaz." dedi.

Paylan, bugünkü oturumun ertelenerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye'ye dönmesinden sonra görüşmelerin yapılmasını istedi.

Komisyon Başkanı Elvan, TBMM Başkanı Şentop'un, bütçe programı belli olmadan önce kendisini aradığını ve bütçe görüşmelerine katılmak istediğini söylediğini aktardı.

Daha sonra programı yaptıklarını ifade eden Elvan, bu ay sonu itibarıyla komisyon görüşmelerini tamamlamak zorunda olduklarını belirtti.

Elvan, teamül gereği bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerden hemen sonra TBMM bütçesinin ele alındığına işaret ederek, "Özellikle ilk görüşmenin TBMM olmasını hep arzu ettiğimiz için istemedik. Ben arzu etmedim. Tekrar Meclis Başkanı ile bir araya geldik, konuştuk. Bütçe programını belirlemeden çok önce Meclis Başkanı, parlamento başkanları toplantısı için Japonya'ya gitmek ayrıca Meksika'da başka toplantıya katılmak zorundaydı. Üzüntülerini ifade etti." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Bütçeden daha önemli ne var ki onu takip ediyor?" diye sordu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, mazeretlerin her zaman olacağını ifade ederek, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bugün de Bilgiç'in komisyonda olduğunu anımsattı. Öztürk, "Bugün de Bilgiç'in burada olmasından memnunuz." dedi.

Paylan, "Biz değiliz." diye karşılık verdi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlığının 2020 bütçesini sunmaya başladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakize anayla ilgili şikayetinden vazgeçti
07 Kasım 2019 12:23		 CHP sandık başına gidiyor
07 Kasım 2019 11:26
'Ağaç dikme' kampanyasında 9 milyon kişiye sertifika verildi
07 Kasım 2019 11:16		 Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 151 şehit verdi
07 Kasım 2019 10:35
'2020 yılı bütçesi Türkiye ekonomisine diz çöktürülemediğinin adıdır'
07 Kasım 2019 10:32		 Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki
07 Kasım 2019 10:12
Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları böyle savundu
07 Kasım 2019 09:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etti
07 Kasım 2019 09:26
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
07 Kasım 2019 09:00		 Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor
07 Kasım 2019 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakize anayla ilgili şikayetinden vazgeçti12:19 - Veri ihlali yapan iki şirkete 200 bin lira ceza verildi12:11 - Çağlayan Adliyesi'nde intihar!12:10 - FETÖ sanığı iki öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - Valilik otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına yalanladı11:55 - KDK ile Sayıştay'ın bütçe görüşmeleri başladı11:46 - Meslek lisesi öğrencileri 54 bin ailenin 'yardım meleği' oldu11:45 - FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi11:45 - Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
11:41 - Yarın Mevlit Kandili11:37 - Gram altın 275 lira seviyelerinde11:29 - Milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı11:28 - Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak11:26 - ASELSAN teknolojisi Ankaray araçlarında11:26 - CHP sandık başına gidiyor11:24 - 'Yapay zeka' teknolojileri için strateji belgesi yolda11:18 - Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 3
Mario Balotelli 2
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
2020 MTV zam oranı belli oldu 3
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
Abdullah Çatlı 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam