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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 07 Kasım 2019 12:07
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,74305,7440
Avro6,37306,3740
Sterlin7,37007,4070
ANKARA
ABD Doları5,71505,7750
Avro6,32006,3900
Sterlin7,28907,4330
Anadolu Ajansı
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