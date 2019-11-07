FETÖ sanığı iki öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası
|07 Kasım 2019 12:10
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen tutuksuz iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Dolunay O. ve Hatice Ö. ile avukatları katıldı.
Sanık Dolunay O, savunmasında, kendisine ByLock programını Ö.D. isimli örgüt üyesinin yüklediğini belirterek, ''ByLock programı üzerinden kimseyle haberleşmedim. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Hatice Ö. de beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Dolunay O. ve Hatice Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.
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