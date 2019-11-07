1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veri ihlali yapan iki şirkete 200 bin lira ceza verildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir bankanın, müşterisinin cep telefonu numarasını veriliş amacı dışında kullanmasını veri ihlali saydı- Müşterisinin kullanıcı adı ve parola bilgilerini değiştirme talebiyle ilettiği kimlik görüntüsünü kayıtlarından silmeyen hava yolu şirketine de veri ihlali cezası verildi
 07 Kasım 2019 12:19
Yazdır
Veri ihlali yapan iki şirkete 200 bin lira ceza verildi

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir hava yolu şirketi ile bankaya, veri ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplam 200 bin lira idari para cezası verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, banka çalışanı, bankanın müşterisini arayıp bir işlem için ulaşamadığı eşiyle iletişime geçebilmek için yardım istedi.

Telefonla aranan banka müşterisi, kendisiyle alakalı işlemlerde kullanılması için verdiği iletişim bilgilerinin amacı dışında nasıl ve neden kullanıldığı hakkında bilgi almak için bankanın ilgili birimine başvurdu.

Bankanın kendisine yazılı cevap vermemesi üzerine, talebini bu kez e-posta yoluyla ileten şikayetçi, bankadan ". paylaşımınız hakkında detaylı bilgilendirme yapabilmek amacıyla iletişim numaranız üzerinden size ulaşmayı denedik ancak yanıt alamadık. İşleminiz ile ilgili detayları .Hizmet Hattı'nı arayarak öğrenebilirsiniz " yanıtını aldı. Bunun üzerine söz konusu kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulundu.

İnceleme başlatan Kurul, şikayetçinin müşterisi olduğu bankaya, kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması için verdiği telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına kullanılmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu tespitinde bulunarak bankaya 100 bin lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

- Hava yolu taşımacılık şirketine de veri ihlali cezası

Bir hava yolu şirketi, sunduğu "sadakat" programını kullanan ve kullanıcı adı ile parola bilgilerini değiştirme isteğiyle başvuran bir müşterisine, kimlik görüntüsünü iletmesi halinde talebinin yerine getirileceği cevabını verdi. Kimlik görüntüsünü elektronik olarak ileten kişi, daha sonra hava yolu şirketine başvurarak kimlik görüntülerinin silinmesi ve üçüncü kişilere aktarıldıysa verilerin bu kişilerin kayıtlarından da kaldırılmasını talep etti. Şirketten kişisel verilerinin sistemlerinde tutulmadığı ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığı yanıtını alan vatandaş, kendisine doğru bilgi verilmediği gerekçesiyle Kurul'a başvurdu.

Konuya ilişkin inceleme başlatan Kurul, veri işlemenin uygun yürütülmediği, vatandaşın "kimlik görüntülerinin kaydedilmediği ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığı" şeklinde hatalı bilgilendirildiği ve kişinin ilettiği kimlik görüntülerinin şikayet modülü yazılım firmasının sunucuları üzerinde bulundurulduğunu belirledi. Veri ihlali tespiti üzerine Kurul, şirkete 100 bin lira idari para cezası verdi.

Böylece Kişisel Verileri Koruma Kurulu, her iki veri ihlali tespiti nedeniyle toplam 200 bin lira idari para cezasına hükmetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyaracak, sağlıkta erken tedbir alınacak
07 Kasım 2019 13:52		 'İŞ-KUR Genel Kurulu'nda iki yılda hayata geçireceğimiz politikaları ele alacağız'
07 Kasım 2019 12:55
Valilik otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına yalanladı
07 Kasım 2019 12:04		 Harekata katılan bazı askerlerin unvanları yükseltilecek
07 Kasım 2019 10:44
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret
07 Kasım 2019 10:31		 CTE personelinin eş durumu tayinleri için başvuru alınacak
07 Kasım 2019 10:21
Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı personeline zati silah düzenlemesi
07 Kasım 2019 09:43		 Köprü ve otoyollarda değişken fiyat sistemi geliyor
07 Kasım 2019 09:35
Şiddet uygulayan eşe, silah ve av tüfeği yasağı
07 Kasım 2019 09:32		 Yerli ve milli temizlik ürünü 'Boron'un lansmanı yapılacak
06 Kasım 2019 22:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - Öğretmeni tehdit eden veliye 7 bin 80 lira ceza13:55 - Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda13:52 - Meteoroloji uyaracak, sağlıkta erken tedbir alınacak13:49 - 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayının detayları ortaya çıkıyor13:44 - Taşıt kredisi kampanyasına, 3 yeni banka daha katıldı13:37 - 9 ayda 24 bin kişi daha Milyoner oldu13:35 - FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı13:32 - 'KDK'ya 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu'13:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle üretilen 'sniper tüfeği'ne 3 ülkeden sipariş teklifi13:23 - 'Türkiye'nin önemli bir imaj değişikliğine beraber imza atabiliriz'
13:19 - Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı13:18 - Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza13:15 - Trump'tan Erdoğan tweeti: Dört gözle bekliyoruz13:14 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu13:06 - CB kararnamesi ile yeni bir kurul kuruldu ve 60 kadro ihdas edildi13:05 - 'Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Çağlayan Adliyesi'nde intihar!
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abdullah Çatlı 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
Sıfır Araç Fiyatları 2
şu an çalan şarkı 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
son buluşmada bakılan noktalar 4
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
Mario Balotelli 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam