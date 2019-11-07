Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakize anayla ilgili şikayetinden vazgeçti

İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Ankara'da görüldü. Akbaba, beraat etti.

2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yapan Akbaba, şunları söyledi:

Suçlamaları kabul etmiyorum. Makama da kanuna da saygım var. Asla hakaret etmedim. Tamamen kişisel sorunlarımı, herkesin bildiği şeyleri bir anne olarak sordum. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit anasının öğrenmek istediğim konulardır. Bütün dünyanın bildiği şeyleri tekrarladım. Affınıza sığınarak 1 dakikanınızı rica edeceğim. Buraya gelirken, hakim kadın mı erkek mi olur demeden şöyle düşünmüştüm, 'Acaba çocuğumun nasıl şehit düştüğünü, kaç çocuğu olduğunu, neler çektiğimi sorar mı?' diye. Bunları sormanızı beklerdim.

"Muhbir vatandaş şikayetçi olmuş"

Akbaba'nın savunmasından sonra avukatı Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Muhammed Aydın'a şikayetçi olup olmadıklarının, Akbaba'nın cezalandırılmasını isteyip istemediklerinin sorulmasını istedi.

Avukat Aydın, "Katılma talebimiz var. Dilekçemizi tekrar ediyoruz" karşılığını verdi. Avukat Poyraz da, "Cumhurbaşkanı şikayetçi olmamış. Muhbir bir vatandaş şikayetçi olmuş. Cumhurbaşkanı bu gerçeği bilse şikayetçi olmazdı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın avukatı: Şikayetten vazgeçtik, dilekçe sehven gönderilmiş

Erdoğan'ın avukatı Muhammed Aydın, bir süre sonra şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, "Katılma dilekçemiz sehven gönderilmiştir" dedi.

Meral Akşener de duruşmadaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile KUMPASDER Başkanı Ahmet Tatar ve Ali Türkşen'in de izlediği duruşmada, Akbaba'nın savunmasını İYİ Partililerin yanı sıra CHP'li avukatlar da üstlendi.