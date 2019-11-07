Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
|07 Kasım 2019 12:41
|Yazdır
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir zanlının Adıyaman'da olduğu bilgisi alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı
07 Kasım 2019 13:35
|Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı
07 Kasım 2019 13:19
|Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat
07 Kasım 2019 12:46
|Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı
07 Kasım 2019 12:42
|Maganda kurşunu ile ölümde sanığın cezası 18 yıldan 25 yıla çıkarıldı
07 Kasım 2019 12:33
|FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisi' seçimlerde koltuğunu kaybetti
07 Kasım 2019 12:28
|FETÖ sanığı iki öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası
07 Kasım 2019 12:10
|Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
07 Kasım 2019 11:45
|FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi
07 Kasım 2019 11:45
|HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı'nın 15 yıl hapsi istendi
07 Kasım 2019 09:47