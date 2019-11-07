Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat
|07 Kasım 2019 12:46
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Kayseri'de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticilerinden Memduh Boydak'ın oğlu, beraat etti.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Can Furkan Boydak ve avukatı hazır bulundu.
2014 yılında, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Boydak, savunmasında, uzun zamandır ABD'de yaşadığını, bu bankadaki hesabı babası Memduh Boydak'ın, kendisinin bilgisi dışında açtığını öne sürdü. Suçlamaları reddeden Boydak, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgüte yardım etmek" suçundan yargılanan sanık Boydak'ın beraatine karar verdi.
"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan daha önce Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın babası Memduh Boydak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Memduh Boydak ifadesinde, çocuklarına haber vermeden, onlar adına Bank Asya'da hesap açtığını itiraf etmişti.
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