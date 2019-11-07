'Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alternatif çözüm yollarından arabuluculuk kapsamında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını, uyuşmazlıkların yüzde 71'inin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi
|07 Kasım 2019 13:05
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alternatif çözüm yollarından arabuluculuk kapsamında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını, uyuşmazlıkların yüzde 71'inin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.
Bakan Gül, iş ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen, ihtiyari olarak da uygulanan arabuluculuğa yönelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 1 milyon dosyaya ulaşıldığını bildiren Gül, "Arabuluculukla karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.
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