CB kararnamesi ile yeni bir kurul kuruldu ve 60 kadro ihdas edildi
|07 Kasım 2019 13:06
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07 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Türkiye Coğrafi Bilgi Kurulu oluşturuldu.
Söz konusu kurul, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcılarından, Dijital Dönüşüm Ofisinin ve Türkiye İstatistik Kuruntunun Başkanlarından, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili Başkan Yardımcılarından oluşacak. Kurulun sekretaryasını ise Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yürütecek.
Ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürünün başkanlığında; Harita Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürü doğal üye olmak üzere gündem maddesine göre Başkan tarafından üye olarak çağrılacak Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki sorumlu kurumların Genel Müdür ve dengi yöneticilerinden oluşan Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Yürütme Kurulu da kuruldu.
Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Kurulda, Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki görevleri yürütmek üzere, personel istihdam yapışma uygun olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine ya da 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcıları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk sayılacak.
Bu doğrultuda, kararnameye ekli 2 sayılı liste ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez teşkilatında 40 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı, 20 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı kadrosu olmak üzere toplam 60 kadro ihdası da yapıldı.
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