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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.505,69 puan artarak 102.649,43 puan oldu
 07 Kasım 2019 13:11
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 102.649,43 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.505,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,80 ve holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç günündeki yükselişini yeni güne de taşıdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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