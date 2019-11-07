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Özel hayatından dolayı görev yeri değiştirilen memur hakkında AYM'den önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, özel hayatından dolayı görev yeri değiştirilen memur hakkında yeniden yargılama yapılmasını istedi.
 07 Kasım 2019 14:10
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Özel hayatından dolayı görev yeri değiştirilen memur hakkında AYM'den önemli karar!

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim Müfettişi olarak görev yapan başvurucu hakkında birtakım isnatlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır. Başvurucu hakkında meslek ve özel yaşantısına ilişkin ileri sürülen iddialar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince soruşturma raporu hazırlanmış olup, anılan rapor doğrultusunda ilgilinin kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun sonrasında, başvurucunun Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. Diğer yandan, kınama cezasına karşı ilgili dava açmamış, naklen atanma işlemine karşı İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açmıştır. İdare mahkemesi, idarenin kararını hukuka uygun bulmuştur.

Başvurucunun yürütmeyi durdurma talepli olarak temyiz istemi Danıştay İkinci Dairesi tarafından incelenmiş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda, başvurucuya isnat edilen eylemlerin birçoğunun sübuta ermediği gibi sübuta erdiği ileri sürülen eylemlerle ilgili olarak tanık ifadelerinden de bu iddiaların gerçekleşmediği, görevini gereği gibi yapamadığı ve başarısız olduğuna ilişkin yeterli bir saptama bulunmadığı, ayrıca disiplin yönünden aldığı kınama cezasının görev yerinin değiştirilmesini gerektirir nitelikte olmadığı görüldüğünden dava konusu işlemde sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay'ın bozma kararı üzerine Mahkeme bozma kararına uymayarak davanın reddi yönündeki ilk kararında direnmiştir. Bunun üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verilen kararın usule ve hukuka uygun olduğunu, ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle direnme kararının oyçokluğuyla onanmasına hükmedilmiştir.

Davacının Danıştay nezdinde davayı kaybetmesi üzerine ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi kararında özetle;

1- Özel hayat kapsamında kaldığı açık olan birtakım eylemlerinin başvurucunun mesleki hayatı ve kamu hizmetinin işleyişi üzerindeki etkisine ve risklerine dair ilgili ve yeterli gerekçelerin gösterilemediği, tesis edilen işlemin başvurucunun sicili gözetilerek ölçülülük yönünden değerlendirilmediği, başka bir ifadeyle söz konusu müdahalenin gerekçelerinin ortaya konulamadığı,

2- Bu nedenlerle sonuç olarak Mahkeme ve Kurul tarafından verilen kararların özel hayata saygı hakkına müdahaleyi haklı kılacak şekilde konuyla ilgili ve yeterli içermediği,

3- Başvurucunun özel hayatına ilişkin eylemlerin ifa ettiği görevi etkileyen bir unsur olarak değerlendirilerek görev yerinin değiştirilmesinin kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla alınmasının zorunlu bir tedbir olmadığı,

4- Yukarıda yapılan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 20 inci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine,

Karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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