1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor

 07 Kasım 2019 13:14
Yazdır
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor

'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmamızın üçüncüsü başlıyor

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim olgusunu sanatın etkileyici ve zengin diliyle ifade etmek, sanatçılarla sendikamızı tanıştırmak, üyelerimizle sanat alanında da buluşmak, gençlerimize fırsat oluşturmak, eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği, fedakarlığı, ustalığı en güzel karelerle görünür kılmak, objektifleri eğitime odaklamak için 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmamızın üçüncüsünü başlatmış bulunuyoruz.

Kurulduğumuzdan bu yana sanatsal ve kültürel çalışmaları hep teşvik ettik, bu tür faaliyetlerin içinde olduk, bu alanlara giden yolları açtık, açılmasına vesile olduk. Eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sanat ve edebiyat alanında yazma yetenek ve cesaretlerini harekete geçirip verimli kılmak amacıyla çeşitli konularda yarışmalar düzenledik.

Seçici kurulunda Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğraf Sanatçısı Tansu Gürpınar, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Tekin Ertuğ ve Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük'ün yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için bin 500 TL ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 TL verilecek.

Ödüle ve sergiye layık görülen eserler 'Eğitimden Bir Kare 2020 Fotoğraf Albümü' adıyla yayımlanacak.

Son katılım tarihi 1 Nisan 2020 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak.

Fotoğraf yarışmasının detaylarına www.egitimdenbirkare.org/ sitemizden ulaşabilirsiniz.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - Öğretmeni tehdit eden veliye 7 bin 80 lira ceza13:55 - Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda13:52 - Meteoroloji uyaracak, sağlıkta erken tedbir alınacak13:49 - 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayının detayları ortaya çıkıyor13:44 - Taşıt kredisi kampanyasına, 3 yeni banka daha katıldı13:37 - 9 ayda 24 bin kişi daha Milyoner oldu13:35 - FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı13:32 - 'KDK'ya 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu'13:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle üretilen 'sniper tüfeği'ne 3 ülkeden sipariş teklifi13:23 - 'Türkiye'nin önemli bir imaj değişikliğine beraber imza atabiliriz'
13:19 - Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı13:18 - Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza13:15 - Trump'tan Erdoğan tweeti: Dört gözle bekliyoruz13:14 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu13:06 - CB kararnamesi ile yeni bir kurul kuruldu ve 60 kadro ihdas edildi13:05 - 'Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Çağlayan Adliyesi'nde intihar!
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 4
V For Vendetta 2
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
Sıfır Araç Fiyatları 2
ankara 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
güzel avrat otu 4
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
ptt kargo 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam