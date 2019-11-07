Trump'tan Erdoğan tweeti: Dört gözle bekliyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da dört gözle beklediklerini açıkladı
|07 Kasım 2019 13:15
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından sosyal medyada mesaj yayınladı.
Trump, mesajında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Erdoğan, beni DEAŞ lideri Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşinin ele geçirildiği operasyonla ilgili bilgilendirdi. Ayrıca Suriye konusu, terörizmin ortadan kaldırılması gibi konuları ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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