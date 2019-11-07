Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı
|07 Kasım 2019 13:19
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Devrimci Komünarlar Partili (DKP) "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ın Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teröristi barındırıyor.
Yasa dışı sol terör örgütlerini de korumasında tutan YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), DKP, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini eylemlerinde kullanıyor.
- "Turuncu kategoride" aranıyordu
YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin bağlantıları, YPG/PKK'nın illegal sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı.
- Kanunsuz gösterileri katıldı
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.
- Milletvekillerini ziyaret etmiş
Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.
2016 yılı sonlarında yasa dışı yollardan Suriye'nin kuzeyine geçerek DKP/BÖG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan, örgütün daha sonra ikiye bölünmesiyle DKP/Birlik içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Aydın'ın, YPG saflarında eğitim aldığı ortaya çıktı.
- Görev yerine gitmedi
Terörist Özge Aydın'ın, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğu, atamasının Ağrı'ya yapıldığı ancak görev yerine gitmediği de öğrenildi.Suriye'de öldürülen YPG'li teröristi, TBMM'ye sokan vekil!
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