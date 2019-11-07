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'KDK'ya 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Kamu Denetçiliği Kurumuna, 31 Ekim 2019 itibariyle 17 bin 148 başvuru aldık. Verdiğimiz karar sayısı 18 bin 308 oldu. Kuruluşundan beri kuruma, toplam 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu
 07 Kasım 2019 13:32
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'KDK'ya 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunuldu'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2020 yılını iyi yönetim yılı olarak değerlendirdiklerini belirterek, hazırladıkları "iyi yönetim ilkeleri" broşürünü okullara, muhtarlıklara, sivil toplum örgütlerine dağıtarak, hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışacaklarını bildirdi.

Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçesini sundu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet, hakkaniyet içerisinde denetlediğini anımsatan Malkoç, kamu idarelerine, yöneticilerine tavsiye kararında bulunduğunu söyledi.

Malkoç, kurumun, idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, Türkiye'de hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sunmaya çalıştığını anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, son yıllarda yaptığı faaliyetlerle hak arama yollarını tanıtma çabasında olduğunu, toplumda hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştığını belirten Malkoç, kuruluşlarından beri, 7 yılda kuruma toplam 76 bin 715 yazılı şikayet ve başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Malkoç, 2017'de 17 bin 131 bin, 2018'de 17 bin 585 başvuru aldıklarını, 31 Ekim 2019 itibariyle 17 bin 148 başvuru aldıklarını,bu rakamın yıl sonuna kadar 20 bini aşmasını öngördüklerini söyledi.

Malkoç, 31 Ekim 2019 itibariyle verdikleri karar sayısının 18 bin 308 olduğunu belirterek, "Yani kurum çok hızlı çalışmakta, yasada belirtilen 6 aylık sürenin de altında 3,4,5 ayda kararlarını verebilmektedir. " dedi.

Kurum içi eğitimler yaptıklarını, bu yıl içinde sınavla 15 uzman yardımcısı aldıklarını ifade eden Malkoç, kaliteli başvuru alamama eksikliklerinin bulunduğunu, bu sorunun bütün dünyada görüldüğünü anlattı.

Tavsiye kararlarından birinin ÖSYM'nin sınav ücretlerinin yüksekliğiyle ilgili olduğunu belirten Malkoç, ÖSYM'ye ücretlerin yeniden değerlendirmesini tavsiye ettiklerini vurguladı. Malkoç, boşanma davaları ve aileler arasındaki ihtilafın giderilmesi için de tavsiye kararı verdiklerini söyledi.

Şeref Malkoç, ayrıca tavsiyeleri doğrultusunda nöbetçi noterlik uygulamasına geçildiğini anımsattı.

Malkoç, 2020 yılını iyi yönetim yılı olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, iyi yönetim ilkeleri rehberleri hazırladıklarını, bunu Türkiye'deki bütün yöneticilere ulaştıracaklarını söyledi.

İyi yönetim ilkeleri broşürü de hazırladıklarını, yüzbinlerce bastırıp, okullara, muhtarlıklara, sivil toplum örgütlerine dağıtacaklarını vurgulayan Malkoç, Türkiye'de hak arama yollarının var olduğunu ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışacaklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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