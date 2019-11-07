FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski polis memuru, İstanbul'da gözaltına alındı
|07 Kasım 2019 13:35
|Yazdır
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski polis memuru, İstanbul'da gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sivas'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevinden ihraç edilen polis memuru T.Ö'nün İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
Sivas'a getirilen T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı
07 Kasım 2019 13:19
|Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat
07 Kasım 2019 12:46
|Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı
07 Kasım 2019 12:42
|Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı
07 Kasım 2019 12:41
|Maganda kurşunu ile ölümde sanığın cezası 18 yıldan 25 yıla çıkarıldı
07 Kasım 2019 12:33
|FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisi' seçimlerde koltuğunu kaybetti
07 Kasım 2019 12:28
|FETÖ sanığı iki öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası
07 Kasım 2019 12:10
|Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
07 Kasım 2019 11:45
|FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi
07 Kasım 2019 11:45
|HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı'nın 15 yıl hapsi istendi
07 Kasım 2019 09:47