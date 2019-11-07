1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji uyaracak, sağlıkta erken tedbir alınacak

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: İmzalanan protokolle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 saatlik meteorolojik durum bilgisi, 2 günlük tahmin bilgisi ve meteorolojik ihbar verileri elektronik ortamdan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile doğrudan paylaşılacak
 07 Kasım 2019 13:52
Yazdır
Meteoroloji uyaracak, sağlıkta erken tedbir alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi"ne (İZCİ) aktarılacak anlık meteorolojik veriler, sağlıkla ilgili planlama yapılmasına ve tedbirlerin erken alınmasına katkı sağlayacak.

İki kurum arasında "Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi" (İZCİ) çalışmalarında ihtiyaç duyulan meteorolojik verilerin kullanılmasına dair iş birliği protokolü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde imzalandı.

Protokol kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan "İZCİ" çalışmalarında ihtiyaç duyulan meteorolojik ölçüm, tahmin ve uyarılara ait veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan sağlanacak.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, meteorolojik şartlar ile insan sağlığının birbirine yakın ve ilişkili konular olduğunu söyledi.

Küresel boyutta yaşanan iklim değişikliği ve çevresel bozulmaların birçok sağlık sorununa yol açtığını, özellikle bulaşıcı hastalıkların kontrol altında tutulmasını zorlaştırdığını belirten Çoşkun, şunları kaydetti:

"Yangın, patlama, sızıntıyla gerçekleşen büyük endüstriyel kazalarda havaya salınan toksik madde ve partiküllerin olumsuz etkileyebileceği riskli alanların belirlenmesi çalışmalarında da meteorolojik veriler önemli rol oynayacaktır. Ekstrem hava olaylarıyla etkilenmesi beklenen yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarımıza anlık bölgesel uyarı gönderilmesi çalışmaları planlanmaktadır."

- Doğrudan veri aktarımı yapılacak

Protokole ilişkin bilgi veren Coşkun, "İmzalanan protokolle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 saatlik meteorolojik durum bilgisi, 2 günlük tahmin bilgisi ve meteorolojik ihbar verileri elektronik ortamdan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile doğrudan paylaşacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara da MGM ile yürütülecek projeyle meteorolojik olayların anlık olarak sisteme aktarılacağını ifade ederek, "Alınan meteorolojik veriler sağlıkla ilgili planlamaların yapılmasına ve tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
07 Kasım 2019 15:24		 İBB, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini iptal etti
07 Kasım 2019 14:32
'İŞ-KUR Genel Kurulu'nda iki yılda hayata geçireceğimiz politikaları ele alacağız'
07 Kasım 2019 12:55		 Veri ihlali yapan iki şirkete 200 bin lira ceza verildi
07 Kasım 2019 12:19
Valilik otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına yalanladı
07 Kasım 2019 12:04		 Harekata katılan bazı askerlerin unvanları yükseltilecek
07 Kasım 2019 10:44
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret
07 Kasım 2019 10:31		 CTE personelinin eş durumu tayinleri için başvuru alınacak
07 Kasım 2019 10:21
Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı personeline zati silah düzenlemesi
07 Kasım 2019 09:43		 Köprü ve otoyollarda değişken fiyat sistemi geliyor
07 Kasım 2019 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı15:28 - 25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü15:24 - Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça15:16 - İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti15:15 - Kastamonu'daki FETÖ davalarında 5 sanığa beraat15:12 - '18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'15:08 - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: En fazla bulgu mahalli idarelerde15:01 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Ankara'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı14:50 - Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor
14:43 - Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi14:41 - Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi14:37 - Ak Partili Çelik'den 'Otizmli çocuk yuhalandı' iddialarına açıklama14:33 - En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'14:32 - İBB, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini iptal etti14:29 - Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı14:24 - Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti14:19 - AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
'20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakın gelme 3
khk faciadır 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
kaldırım taşının altına biriken su 1
ankara 1
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 3
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam