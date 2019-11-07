1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Özel, kamu bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hareket ederek SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içindeyiz"
 07 Kasım 2019 13:55
Yazdır
Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yapılacağını, üç bakanlığın yapacağı çalışma sonrasında SUT fiyatlarının güncelleneceğini bildirdi.

Bakan Koca, bir otelde Özel Hastaneler Platformu tarafından düzenlenen 8. Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sağlık politikalarını belirlerken her kurumun kendi sorumluluğunun bilincinde olarak kendisine verilen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasında olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak tüm vatandaşların özel, kamu ayrımı yapılmaksızın mevcut tüm sağlık hizmetlerine, eski, yeni ayrımı gözetmeksizin gerekli tüm ilaçlara hizmetin gerektirdiği tüm teknolojilere ulaşmasını istediklerini ifade eden Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Sağlık alanının çok uzun vadeli etkileri olabilecek eylemlerle dolu olduğu gibi saniyeler içinde çözülmesi gereken olayları da içinde barındırdığına dikkati çeken Koca, "Küçük bir aksama cana mal olabilmekte, basit görünen bir ihmal toplumsal faciaya yol açabilmektedir. Bu açıdan kamu sorumluluğu taşıyan yöneticilerimizin sağlık alanında daha korumacı, daha düzenleyici ve daha hassas olması yadırganmamalıdır." diye konuştu.

Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte sektörün sıkıntı duyduğu bazı konulara çözümler getirilmeye çalışıldığının altını çizen Koca, yönetmelikle özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma ve özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkanın tanındığını hatırlattı.

Bakan Koca, sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasının da yeni bir anlayışla ele alındığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Hastane binasının aidiyetine göre yapılan basamaklandırma yerine, hastanenin hizmet kapasitesi ve niteliğini esas alan bir basamaklandırma tanımladık. Sadece kamu hastaneleri için geçerli olan, 4'üncü basamak diyebileceğimiz 3A tanımlamasını yaptık. Kapasite, branş çeşitliliği, yoğun bakım kapasitesi, özellikli hizmetler verebilme özelliklerine göre özel hastanelere de üçüncü basamak hastane olarak hizmet verme imkanı sağlanmış oldu."

- SUT fiyatları güncellenecek

Koca, "Şehir hastaneleri ile özel sektörün sağladığı yüksek nitelikli otelcilik hizmetlerini kamu da sağlayarak rekabete girmiş oldu. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının vermiş olduğu katkı ile geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, hep birlikte büyük hedefler belirlemiş olarak harekete geçtik." diye konuştu

Mükemmeliyet merkezleri üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Koca, sağlık sektörüne ek kaynak sağlayacak olan sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakan Koca, sağlık hizmet sunucularının uzun süredir beklediği SUT fiyatlarının güncellenmesi üzerinde de çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel, kamu bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hareket ederek SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içindeyiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Çelik'den 'Otizmli çocuk yuhalandı' iddialarına açıklama
07 Kasım 2019 14:37		 Trump'tan Erdoğan tweeti: Dört gözle bekliyoruz
07 Kasım 2019 13:15
'Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı'
07 Kasım 2019 13:05		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakize anayla ilgili şikayetinden vazgeçti
07 Kasım 2019 12:23
KDK ile Sayıştay'ın bütçe görüşmeleri başladı
07 Kasım 2019 11:55		 CHP sandık başına gidiyor
07 Kasım 2019 11:26
'Ağaç dikme' kampanyasında 9 milyon kişiye sertifika verildi
07 Kasım 2019 11:16		 Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 151 şehit verdi
07 Kasım 2019 10:35
'2020 yılı bütçesi Türkiye ekonomisine diz çöktürülemediğinin adıdır'
07 Kasım 2019 10:32		 Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki
07 Kasım 2019 10:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı15:28 - 25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü15:24 - Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça15:16 - İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti15:15 - Kastamonu'daki FETÖ davalarında 5 sanığa beraat15:12 - '18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'15:08 - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: En fazla bulgu mahalli idarelerde15:01 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Ankara'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı14:50 - Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor
14:43 - Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi14:41 - Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi14:37 - Ak Partili Çelik'den 'Otizmli çocuk yuhalandı' iddialarına açıklama14:33 - En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'14:32 - İBB, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini iptal etti14:29 - Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı14:24 - Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti14:19 - AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
'20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırım taşının altına biriken su 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 12
son buluşmada bakılan noktalar 4
nabil dirar 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
2020 MTV zam oranı belli oldu 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam