Öğretmeni tehdit eden veliye 7 bin 80 lira ceza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 7 bin 80 lira ceza verildi
|07 Kasım 2019 13:58
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 7 bin 80 lira ceza verildi.
Amiral Turgutreis İlkokulunda görev yapan öğretmen Şammaz Oruç, geçen yıl bir öğrenci velisi tarafından sözlü saldırıya uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmasında mahkeme, öğretmene sözlü saldırıda bulunan sanığın 7 bin 80 lira cezalandırılmasına hükmetti.
Türk Eğitim-Sen Bodrum Şube Başkanı Salih Çıplak, Oruç öğretmenin mahkeme sürecinde yanında olduklarını belirtti.
Öğretmene hakaretin kabul edilemeyeceğini aktaran Çıplak, "Bu tür şeylere teşebbüs edenin yanına kalmaz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kasten düşük not vermekten, profesöre 5 ay hapis cezası
07 Kasım 2019 10:33
|Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza
05 Kasım 2019 15:51
|Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı
04 Kasım 2019 23:18
|Dur ihtarına uymayıp polise çarpan şüpheli tutuklandı
31 Ekim 2019 19:35
|Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Türköne'ye 'hakaret'ten ceza
31 Ekim 2019 15:51
|'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı
30 Ekim 2019 22:48
|İki kadının silahla vurulmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
27 Ekim 2019 22:16
|Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı
27 Ekim 2019 10:22
|Gözaltı evrakında sahtecilik yapan iki polise ceza
25 Ekim 2019 17:12
|Erdoğan'ın verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis
24 Ekim 2019 11:40