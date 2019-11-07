1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

Büyükçekmece'de ailelerin isteği üzerine evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk gelin ve 18 yaşındaki damat, düğün salonunu polisin basmasıyla, pencereden atlayarak kaçtı. Gelin ve damadın polisten kaçtıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
 07 Kasım 2019 14:03
Yazdır
Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

Büyükçekmece'de ailelerin isteği üzerine evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk gelin ve 18 yaşındaki damat, düğün salonunu polisin basmasıyla, pencereden atlayarak kaçtı. Gelin ve damadın polisten kaçtıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.T isimli 14 yaşındaki kız çocuğu aile büyüklerinin isteği üzerine 18 yaşındaki A.A ile evlendirilmek istendi. Ancak kızın ailesinden bazı akrabalar bu duruma karşı çıktı. Her türlü engellemeye karşı kızın babası daha önce aralarında söz kesilen aileye kızını vermek istedi. Damadın ailesi bir düğün salonuyla anlaşarak, düğün için tarih aldı.

Çocuk gelinin düğününe polis baskını

Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu. Küçük yaşta bir kızın evlendirildiğini bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna baskın yaparak düğüne müdahale etti. Çocuk gelin ve damat önce göbek attı, sonra pencereden kaçtı Düğün salonun dışında bulunanlar, polisin geldiğini görünce, hızlı bir şekilde salona girerek aileyi uyardı. Aile büyükleri ise müziği keserek karşılıklı oynayan çocuk gelin ve damadı odaya gönderdi. Büyük korku yaşayan çocuk gelin ve damat, daha sonra ise gelin odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Yaklaşık 1 metrelik pencerenin camından kaçan gençlere damadın arkadaşı da eşlik etti.

Pencereden kaçan gelin ve damat bir saat sonra polis merkezine geldi

Polis ekipleri salona girdiği zaman gelin ve damadı bulamadı. İki tarafın anne ve babasını gözaltına alan polis ekipleri ifadelerine başvurmak adına aileleri polis merkezine götürdü. Polis merkezinde çocuklara ulaşılması istenen aile bireyleri gelin ve damadı arayarak çağırdı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis merkezine gelen gençler ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.


Polis düğünü bastı, çocuk gelin ve damat böyle kaçtı

Aileler suçlamaları kabul etmedi

İfade için polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, S.T.'nin 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi. S.T.'nin üzerinde gelinlik olmasını ise "sembolik" olarak adlandıran aile tüm suçlamaları ret etti. Çocuk gelinin babası tarafından evlendirilmeye ikna edildiği iddia edildi. Ayrıca daha önce iki aile arasında evde gerçekleştirilen bir söz merasiminin de yaşandığı ve yine gelen bir ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Suçlamaları ret eden anne ve babalar bu ifadelerin üzerine serbest bırakıldı.

Çocuk gelin ve damadın pencereden kaçtığı anlar kamerada

Polis baskını sonrasında büyük korku yaşayan çocuk gelin ve damadın pencereden kaçtığı anlar ise düğün salonunu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelin ve damadın karşılıklı oynadığı sonrasında ise polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte gelin odasının penceresinden kaçtıkları görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 15:16		 Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi
07 Kasım 2019 14:43
Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 14:24		 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayının detayları ortaya çıkıyor
07 Kasım 2019 13:49
Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
07 Kasım 2019 13:08		 Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
07 Kasım 2019 12:31
Zehirli mantarı yedikten sonra suyunu içen kadın yaşamını yitirdi
07 Kasım 2019 12:03		 Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak
07 Kasım 2019 11:28
Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma
07 Kasım 2019 11:18		 Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası ölünce tutuklandı
07 Kasım 2019 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı15:28 - 25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü15:24 - Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça15:16 - İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti15:15 - Kastamonu'daki FETÖ davalarında 5 sanığa beraat15:12 - '18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'15:08 - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: En fazla bulgu mahalli idarelerde15:01 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:54 - Ankara'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı14:50 - Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor
14:43 - Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi14:41 - Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi14:37 - Ak Partili Çelik'den 'Otizmli çocuk yuhalandı' iddialarına açıklama14:33 - En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'14:32 - İBB, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini iptal etti14:29 - Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı14:24 - Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti14:19 - AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
'20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'
Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
sakın gelme 3
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 12
nabil dirar 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
kaldırım taşının altına biriken su 1
Mario Balotelli 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
arda kardeşler 1
son buluşmada bakılan noktalar 4
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam