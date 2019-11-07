ALES giriş belgeleri açıklandı
Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek
|07 Kasım 2019 14:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
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