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Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı

İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü.
 07 Kasım 2019 14:29
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Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı

İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, adı öğrenilemeyen kadına tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı olup olmadığını sorduktan sonra da müjdeyi verdi. Öziri, "3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın" dedi.

İzmit Fethiye Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri'ye geçen günlerde bir kadın gelerek, 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini belirterek, bileti değiştirmek istediğini söyledi. Öziri, bilet numarasını kontrol ettiğinde ise bilete büyük ikramiye olan 3 milyon TL isabet ettiğini gördü. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, bir kez daha numaraları doğruladı. Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Kadın da büyük bir mutluluk yaşayarak, oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.

Seyyar bayi Cafer Öziri, talihli ile yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Talihli elinde 2 biletle geldi. 'Yine beni zengin edemedin. Buna amorti çıktı. Bu bileti değiştirir misin?' dedi. Ben zaten daha önce gelen biletlerin içerisindeki tesellilerden ikramiye çıktığını biliyordum. Bileti görür görmez tanıdım. Bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum. 'Nasıl yani doktor musun?' dedi. 'Tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığınız var mı?' diye sorunca da 'Hayır' yanıtını verdi. 'O zaman oturun ben size bir çay, bir su söyleyeyim. Hatta 3 İhlas bir de Fatiha okuyun, Allah'ın sevgili kulusunuz. Çünkü bana denk geldiniz' dedim. Ne dediğimi anlamayınca biletini uzatıp numaraları Milli Piyango'nun resmi sitesinden doğrulattım. 3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Biletini verdim. Hayırlı olmasını temenni ettim. Talihli kadından, aramızda geçenleri Milli Piyango İdaresi'ndeki yetkililere anlatmasını rica ettim. 'Bu benim için gurur olur. Ben sizden başka bir şey istemiyorum' dedim. Talihli, hemen çıkarıp 200 lira verdi, 'Al ablam' dedi, kolumu sıktı. 'Seninle helalleşmeye geleceğim' dedi. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın. Bütün bayi arkadaşlara böyle bir şey yaşamasını temenni ederim. Talihlimize hayırlı olsun."
DHA
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