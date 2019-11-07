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En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'

Kamu Denetçiliği Kurumuna bu yıl içinde en fazla şikayet "kamu personel rejimi" alanından geldi. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla kuruma yapılan 17 bin 148 başvurunun yüzde 25,40'ını kamu personel rejimi şikayetleri oluştururken, bunu "adalet, milli savunma ve güvenlik", "çalışma ve sosyal güvenlik" alanları izledi. Kuruma, en az şikayet ise "ailenin korunması" ve "kadın haklarıyla" ilgili alanlardan oldu
 07 Kasım 2019 14:33
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En fazla şikayet 'kamu personel rejiminden'

Kamu Denetçiliği Kurumuna bu yıl içinde en fazla şikayet "kamu personel rejimi" alanından geldi, 17 bin 148 başvurunun yüzde 25,40'ını kamu personel rejimi şikayetleri oluşturdu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçe sunumuna göre, kuruma, 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 17 bin 148 şikayet başvurusu yapıldı.

Bu şikayetlerin başında 4 bin 355 başvuruyla kamu personel rejimi şikayetleri geldi. Şikayetlerin yüzde 25,40'ını oluşturan kamu personel rejimi alanını, ikinci sırada 2 bin 451 şikayet ve yüzde 14,29 oranıyla "adalet, milli savunma ve güvenlik" alanı izledi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna en fazla şikayet edilen diğer alan ise 2 bin 111 başvuru ve yüzde 12,31 oranıyla "çalışma ve sosyal güvenlik" alanı oldu.

Kuruma yapılan şikayetlerin yüzde 8,65'ini "mahalli idarelerce yürütülen hizmetler", yüzde 8,40'ını "eğitim-öğretim, gençlik ve spor", yüzde 8,14'ünü "ekonomi, maliye ve vergi", yüzde 5,81'ini "ulaştırma, basın ve iletişim" alanları oluşturdu.

Kuruma, en az şikayet konusu ise 28 başvuruyla "ailenin korunması" ve 8 başvuruyla "kadın haklarıyla" ilgili alanlardan geldi.

Bölgelere göre başvuruların dağılımında ise en fazla başvuru yüzde 28,11 oranıyla Marmara Bölgesi'nden yapıldı, bunu yüzde 20,46 ile İç Anadolu Bölgesi takip etti. Başvuruların en fazla yapıldığı il yüzde 18,77'lik oranla İstanbul, yüzde 12,12 ile Ankara, yüzde 4,64 ile İzmir oldu.

İdarelerin 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla kurumun tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Tavsiye kararlarına uyum oranları 2013'te yüzde 20, 2014'te yüzde 39, 2015'te yüzde 37, 2016'da yüzde 42, 2017'de yüzde 65, 2018 yılında ise yüzde 70 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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