Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
|07 Kasım 2019 14:41
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ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi'nde bir grup akademisiyen yönetimle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle toplu istifa dilekçesi verdi.
Yaklaşık 20 bin öğrencisi bulunan Harran Üniversitesi'nde yönetimle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Danışman Hatice Parmaksız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Müslüm Yıldız istifalarını sundu. Gün içerisinde istifaların artacağı öne sürülürken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak istifasıyla ilgili, "Yönetim anlayışımız farklıydı. Buraya kadar sabredebildik" dedi. Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise istifalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.
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