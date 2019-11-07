Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi
|07 Kasım 2019 14:43
|Yazdır
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin kulesinin "çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı" belirlendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı.
Raporda, " kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 15:16
|Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 14:24
|Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı
07 Kasım 2019 14:03
|4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayının detayları ortaya çıkıyor
07 Kasım 2019 13:49
|Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
07 Kasım 2019 13:08
|Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
07 Kasım 2019 12:31
|Zehirli mantarı yedikten sonra suyunu içen kadın yaşamını yitirdi
07 Kasım 2019 12:03
|Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak
07 Kasım 2019 11:28
|Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma
07 Kasım 2019 11:18
|Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası ölünce tutuklandı
07 Kasım 2019 11:14