Ankara'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı
|07 Kasım 2019 14:54
|Yazdır
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
07 Kasım 2019 15:30
|Kastamonu'daki FETÖ davalarında 5 sanığa beraat
07 Kasım 2019 15:15
|'18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'
07 Kasım 2019 15:12
|FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı
07 Kasım 2019 13:35
|Meclis'te konuşturulan terörist, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini ortaya çıkardı
07 Kasım 2019 13:19
|Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat
07 Kasım 2019 12:46
|Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı
07 Kasım 2019 12:42
|Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı
07 Kasım 2019 12:41
|Maganda kurşunu ile ölümde sanığın cezası 18 yıldan 25 yıla çıkarıldı
07 Kasım 2019 12:33
|FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisi' seçimlerde koltuğunu kaybetti
07 Kasım 2019 12:28