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'18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün: 18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var. Dünyaya açılırken temel hedefimiz en azından 2023 yılına gelindiğinde dünyada BM'ye üye olan 193 ülkenin yarısında eğitim öğretim alanında var olmamızı sağlamaktır
 07 Kasım 2019 15:12
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'18 ülkede FETÖ'den bize devredilen 219 okul var'

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, 65 ülkede temsilciliği bulunan vakfın 41 ülkede 317 eğitim kurumunda hizmet yürüttüğünü ve bu okullarda 36 bin 282 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtirken, "18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var." dedi.

Vakfın Üsküdar'daki merkez binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün ve yönetim kurulu üyeleri, vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Toplantıda, vakfın tanıtım filmi izlettirilirken, çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Başkan Akgün, 2016 yılında kurulan TMV'nin Milli Eğitim Bakanlığı dışında yurt dışında örgün eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kurum olduğunun hatırlatırken, yurt içinde eğitim faaliyetine dahil olmadıklarını anlattı.

Vakfın vizyon, misyon ve değerlerinden bahseden Akgün, insanlığın iyiliğini amaç edinen iyi ve güzel insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Emperyal hedeflerden uzak kucaklayıcı bir sistemle coğrafyaya ilim götürdüklerini belirten Akgün, Türk tarih ve geleneklerinde Batılılarda olduğu gibi emperyal gelenek bulunmadığına dikkati çekti.

Akgün, Maarif Okullarının nitelikli insan gücü yetiştirmeye ve okul çağına gelmiş her bir öğrencinin kolayca eğitime ulaşmasına hizmet ettiğini dile getirdi.

"Dünyaya açılırken temel hedefimiz en azından 2023 yılına gelindiğinde dünyada BM'ye üye olan 193 ülkenin yarısında eğitim öğretim alanında var olmamızı sağlamaktır." diyen Akgün, bu çerçevede 193 ülkenin çocuklarını kendi potansiyel öğrencileri olarak gördüklerini vurguladı.

TMV'yi "Türkiye'nin dünyaya açılan eğitim penceresi" şeklinde tanımlayan Akgün, Türkiye'nin "eğitimin uluslararasılaştırılması" stratejisine hizmet ettiklerini ifade etti.

- "18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var"

Akgün, 65 ülkede temsilciliklerin bulunduğunu, 41 ülkede vakfa bağlı 317 eğitim kurumunun mevcut olduğunu ve halihazırda 36 bin 282 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Şu ana kadar 100 ülke ile resmi temas sağlandığına, anlaşma sağlanan ülkelerde çalışmalara başlanıldığına vurgu yapan Akgün, "18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, FETÖ'den okulların devralındığı söz konulu ülkelerin Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus ve Venezuela olduğunu söyledi.

"FETÖ'nün 100 küsür ülkede 700 küsür eğitim birimi olduğu bilgisi var. Belgeye göre büyük çoğunluğu 350-400 civarı Batı ülkelerinde, özellikle ABD'de var. Geri kalan ülkelerde 350-400 civarında okuldan söz ediliyor." açıklamasını yapan Akgün, 700 küsür okulun her birinin ayrı bina ya da kampüste olduğu algının yanlış olduğunu belirtti.

Akgün, şöyle devam etti:

"Bazen bir binada giriş katında ana sınıfı var, anaokulu müdürlüğü. İkinci katında ilköğretim okulu var... Diploma veren müdürlük bazlı, böyle düşünün. Bunlar tek tek (okul olarak) sayılıyor. FETÖ için de böyle bizim için de böyle. Tutarlılığı sağlamak için anlatıyorum bunu. Çünkü kafalar karışıyor. 700 ayrı bina mı var, kampüs mü var? Bu bilgiyi bizden başka yerde de bulamazsınız zaten. Bu kadar açık söylüyorum. Anaokulu müdürlüğü bir okul, ilköğretim müdürlüğü bir okul, lise müdürlüğü bir okul sayılıyor. Bazen bir okulda 3 okul sayılıyor. Dolayısıyla 700 küsür okul aslında çok büyük bir ihtimal, tabii elimizde bu rakam yok ama 300-350 civarında binadan oluşan bir yapı."

FETÖ/PDY'ye bağlı okulların devrinde her ülkenin farklı tepki gösterdiğine işaret eden Akgün, bazılarının okulları TMV'ye devrettiğini, bazısının kendi eğitim sistemi içerisine aldığını, kimisinin de okulları tamamen kapattığını dile getirdi.

- TMV, FETÖ okullarının dışında 92 okul hizmete açtı

Akgün, devralınanların dışında vakfın çeşitli ülkelerde 92 okul hizmete açtığının altını çizdi.

Akgün, bugün itibarıyla toplam sahada çalışan 5 bin 554 personelimiz var. Bunların içerisinde öğretmenler, eğitim personelleri de var. Çalışan personelimizin 414'ü Türkiye'den giden personel. Türkiye'den giden personel okullarımızda çalışan toplam personelin yüzde 7.4'ünü oluşturuyor." dedi.

Akgün, TMV'nin eğitim faaliyetlerinde gizli ajandasının bulunmadığını vurgularken, vakfın faaliyet yürüttüğü ülkelerde 3 yılda toplam 896 milyon lira harcadığını açıkladı.

Finansal sürdürülebilirliği önemsediklerini de söyleyen Akgün, okulları 2023 yılında finansal anlamda kendi kendine yeter hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Akgün, bütçenin milletin vergilerinden oluştuğunu iyi bildiklerini, bu sebeple fazladan bir kuruş harcamamak için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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