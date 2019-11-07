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Veraset ilamı için adliyeye gelmişti, tutuklandı

Samsun'da adliyeye veraset ilamı için gelen 72 yaşındaki yaşlı adam, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi
 07 Kasım 2019 15:34
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Veraset ilamı için adliyeye gelmişti, tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.K. (72), veraset ilamı için geldiği Samsun Adliyesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalamasının bulunduğu ortaya çıktı. Adliyede polis tarafından gözaltına alınan M.K., gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Haksızlığa uğradığını iddia eden M.K, "Benim 17 yaşındaki çocuğuma tuzak kurdular ve ben bu suçu üzerime aldım. Haksız yere ceza aldım. Bana mahkeme kağıdı gelmedi. Suçsuz yere gözaltına alındım" diyerek bağırıp çağırdı.
Polisler tarafından güçlükle yatıştırılan yaşlı adam, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Veraset ilanı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklama şoku
İhlas Haber Ajansı
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