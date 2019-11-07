Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|07 Kasım 2019 15:38
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İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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