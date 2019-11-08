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'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor

 08 Kasım 2019 00:00
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'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor

'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmamızın üçüncüsü başlıyor

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim olgusunu sanatın etkileyici ve zengin diliyle ifade etmek, sanatçılarla sendikamızı tanıştırmak, üyelerimizle sanat alanında da buluşmak, gençlerimize fırsat oluşturmak, eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği, fedakarlığı, ustalığı en güzel karelerle görünür kılmak, objektifleri eğitime odaklamak için 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmamızın üçüncüsünü başlatmış bulunuyoruz.

Kurulduğumuzdan bu yana sanatsal ve kültürel çalışmaları hep teşvik ettik, bu tür faaliyetlerin içinde olduk, bu alanlara giden yolları açtık, açılmasına vesile olduk. Eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sanat ve edebiyat alanında yazma yetenek ve cesaretlerini harekete geçirip verimli kılmak amacıyla çeşitli konularda yarışmalar düzenledik.

Seçici kurulunda Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğraf Sanatçısı Tansu Gürpınar, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Tekin Ertuğ ve Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük'ün yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için bin 500 TL ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 TL verilecek.

Ödüle ve sergiye layık görülen eserler 'Eğitimden Bir Kare 2020 Fotoğraf Albümü' adıyla yayımlanacak.

Son katılım tarihi 1 Nisan 2020 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak.

Fotoğraf yarışmasının detaylarına www.egitimdenbirkare.org/ sitemizden ulaşabilirsiniz.
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