Kesinleşmiş hapis cezalarında, Yargıtay'a başvuru için son gün!

Bilindiği üzere TBMM gündeminde bir dizi yargı paketi düzenlemeleri bulunuyor. Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise ceza affı. Nitekim geçtiğimiz sene MHP tarafından verilen yasa teklifi gündeme alınamamış ve konu rafa kalkmıştı. Haliyle bu konuda beklentiler söz konusu ve Adalet Bakanlığı'nın konu ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu sırada TBMM'de kabul edilen ve yürürlüğe giren ilk yargı paketinde önemli bir düzenleme getirildi. Mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan düzenlemede (md. 286/2) 5 yılın altında verilen hapis cezaları istinaf aşamasında kesinleşiyor ve temyiz yoluna başvurulamıyor. Ancak Kanuna getirilen ek madde ile aşağıda yer verdiğimiz suçlardan alınacak 5 yıl altında bir hapis cezası hükmü istinaf aşamasında kesinleşmeyecek ve temyiz yoluna tabi olacaktır.

Hatta getirilen düzenleme ile daha önce hapis cezası kesinleşmiş kişilere de imkan tanınmaktadır. Buna göre aşağıda yer verdiğimiz suçlardan biri veya birkaçı ile ilgili kesinleşmiş cezanız varsa, yarın (8 Kasım 2019 Cuma günü son başvuru günü olmak üzere) temyiz yoluna başvurabilirsiniz:

1. Hakaret

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

3. Suç işlemeye tahrik

4. Suçu ve suçluyu övme

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

6. Kanunlara uymamaya tahrik

7. Cumhurbaşkanına hakaret

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

10. Silahlı örgüt

11. Halkı askerlikten soğutma suçları.

b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar. (Terörü övme ve terör propagandası)

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar. (Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme veya yönetme ile diğer bazı fiiller)

Dolayısıyla istinaf incelemesinden geçerek kesinleşen ve bu saydığımız suçlardan biri ile ilgili verilmiş bir cezanız varsa, cezayı veren ilk derece mahkemesine başvurarak dosyanızın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesini talep edebilirsiniz.

Şayet hükmün infazına geçilmişse, temyiz başvurusunun akabinde cezayı veren ilk derece mahkemesinden infazın durdurulmasını talep edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Av. Çağrı ÜNSAL - Ankara Barosu