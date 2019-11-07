TBMM'de ilk bombanın düştüğü alana anıt yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçe görüşmelerine başlandı. TBMM bütçesinin sunumunu yapan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alana anıt inşa edileceğini söyledi.

'İLK BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERE ANIT İNŞA EDİLECEK'

Bu nedenle genel kurulda yenileme çalışmaları yapılacağını vurgulayan Bilgiç, "Ana bina iç bahçede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında düşen bomba sonucu hasar gören ve müze olarak muhafaza ettiğimiz sütunların hava şartlarına maruz kalarak bozulma riskine karşı yapı elemanları korumaya alınacaktır. 15 Temmuz menfur darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü bahçedeki alana anıt inşa edilecektir. Siz değerli milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine daha önce bahçe lokantanın bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 200 metrekare kullanım alanlı ve toplam 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılacaktır. Meclis'te çeşitli unvan ve statülerde çalışan 3 bin 963 idari teşkilat, bin 846 milletvekili ve siyasi parti grubu ile bin 110 koruma personeli, yasama ve denetim faaliyetlerine destek vermektedir."