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Samsun'da bylock kullanıcısı 3 kişiye adli kontrol

Operasyonda gözaltına alınan ByLock kullanıcısı 8 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi
 07 Kasım 2019 17:04
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Samsun'da bylock kullanıcısı 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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