Atatürk'ü istismar eden bu adama 5816 uygulanmıyor

Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, yine ortaya çıktı. Milli günlerde boy gösteren Kaya, 10 Kasım'a sayılı günler kala fırsatı kaçırmadı. Kaya, Atatürk'e olan benzerliğini kullanarak halkı istismar etmekle suçlanıyor.

Asker kıyafetiyle sokağa çıkıp poz verdi: Son olarak asker kıyafeti giyerek halkın arasına karışan Kaya, poz verip şöhretin tadını çıkardı. Atatürkçüleri bile isyan ettiren bu istismara, gazeteci İsmail Saymaz da dayanamadı.

Bu adam da engellensin:

Twitter sayfasında bu duruma tepki gösteren Saymaz, "Nasıl Atatürk soyadını kullanmak yasaksa kendisini Atatürk'e benzeterek hayatını sürdüren bu adam da engellensin. Ayıp artık" ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ü geçim kapısı yapmış:

Saymaz, son olarak Kaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde zeybek oynadığı bir videoyu twitter sayfasında yayınlayıp, "Bunu şimdi görüyorum. İnanılır gibi değil. Adam, Atatürk'ü geçim kapısı yapmış" diye yazdı.

Dolandırıcılık gözaltısı:

Göksel Kaya, geçtiğimiz yıllarda Eceabat'ta ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kaya, serbest bırakıldı.