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Melih Gökçek, İmamoğlu'nu bombaladığı tivitin sonundaki cümlesini hemen sildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek için attığı bir tivitin sonunda, yaptığı kıyaslama ve başvurduğu ifadeler tepki çekecek cinstendi. Gökçek apar topar o bölümü sildi.
 07 Kasım 2019 17:17
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Melih Gökçek, İmamoğlu'nu bombaladığı tivitin sonundaki cümlesini hemen sildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir önceki belediye yönetimi tarafından projelendiren Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptali için 'temel atmama' töreni düzenledi.

Dünya belediyecilik tarihinde bir ilk olan olaya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok sert tepki gösterdi. Gökçek İmamoğlu'nu 'boş işlerle gündem olma çabasında' diyerek suçladı.

Gökçek sosyal medya Twitter hesabından İmamoğlu'na şunları söyledi;

YOK...

YAPACAĞI BİR PROJE YOK.

İŞİ GÜCÜ ŞU; "NASIL BOŞ İŞLERLE GÜNDEM OLURUM?"

TEMEL ATMAYACAKSAN ATMA...

AMA TEMEL ATMAMA PROGRAMI GERÇEKTEN ÇOCUKÇA... pic.twitter.com/zBDxWftadd

İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 7, 2019

Tivitin sonundaki tepki çekecek ifadeyi kaldırdı

Öte yandan Gökçek paylaşımında bir şey dikkatlerden kaçmadı. Gökçek'in İmamoğlu'nu eleştirdiği cümlelerinin sonunda yaptığı kıyaslama tepki çekecek cinstendi. Durumun ciddiyetininin farkına varan Gökçek bahsi geçen kısmı kısa sürede silip yeniden paylaştı.

Gökçek'in tivitinin önceki hali şu şekildeydi;
Memurlar.Net
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