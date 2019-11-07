Melih Gökçek, İmamoğlu'nu bombaladığı tivitin sonundaki cümlesini hemen sildi
|07 Kasım 2019 17:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir önceki belediye yönetimi tarafından projelendiren Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptali için 'temel atmama' töreni düzenledi.
Dünya belediyecilik tarihinde bir ilk olan olaya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok sert tepki gösterdi. Gökçek İmamoğlu'nu 'boş işlerle gündem olma çabasında' diyerek suçladı.
Gökçek sosyal medya Twitter hesabından İmamoğlu'na şunları söyledi;
YOK...
YAPACAĞI BİR PROJE YOK.
İŞİ GÜCÜ ŞU; "NASIL BOŞ İŞLERLE GÜNDEM OLURUM?"
TEMEL ATMAYACAKSAN ATMA...
AMA TEMEL ATMAMA PROGRAMI GERÇEKTEN ÇOCUKÇA... pic.twitter.com/zBDxWftadd
İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 7, 2019
Tivitin sonundaki tepki çekecek ifadeyi kaldırdı
Öte yandan Gökçek paylaşımında bir şey dikkatlerden kaçmadı. Gökçek'in İmamoğlu'nu eleştirdiği cümlelerinin sonunda yaptığı kıyaslama tepki çekecek cinstendi. Durumun ciddiyetininin farkına varan Gökçek bahsi geçen kısmı kısa sürede silip yeniden paylaştı.
Gökçek'in tivitinin önceki hali şu şekildeydi;
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