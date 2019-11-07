Güvenli internet için yarışma...Kazanana 50 bin TL burs

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Güvenli İnternet Hizmeti'nin önemine dikkati çekmek için lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu yarışması düzenlediklerini, dereceye girecek öğrencilere toplamda 50 bin lira eğitim bursu vereceklerini söyledi.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka" temalı 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'nın kapanış töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Sayan, bilgi teknolojilerinin altın çağını yaşadığı günümüzde, Türkiye için çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak bunların yeterli olmadığını ifade etti. Sayan, "Bu kazanımları bir ileri adıma taşımak için, yaptığımız işlerin kalitesini ölçmemize yarayan Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir mihenk taşımız var. Nihai amacımız, yenilikçilik, araştırma, geliştirme ve girişimcilik gibi olguları öne çıkarmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini sadece yakından takip ederek değil bununla birlikte nitelikli insan kaynağının artırılması, yerli ve milli ürünlerin artması, ürünleşme sürecinin hızlanmasını etkin kullanarak teknolojiyi talep eden değil arz eden bir konuma gelmeliyiz." diye konuştu.

- Güvenli internet için yarışma

Güvenli İnternet Hizmeti ile tüm bireylerin kullanım ihtiyaçlarına uygun güvenlik profilleri oluşturduklarına vurgu yapan Sayan, "İçerisinde çok güzel mücevherlerin olduğu bir kuyumcu dükkanınız var. Dükkandan çıkarken kapıyı kilitlememeniz ya da bir alarm sistemi takmamanız mümkün mü? İşte biz Güvenli İnternet Hizmeti ile çocuklarımızı, gençlerimizi bir alarm sistemi ile korumak gayesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu hizmetin önemine dikkati çekmek istediklerini belirten Sayan, konuyla ilgili lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu yarışması düzenlediklerini kaydetti. Sayan, "Yarışmada dereceye girecek öğrencilerimize toplamda 50 bin lira eğitim bursu vereceğiz. Sizlerin huzurunda bu alanda yeteneği olan tüm gençlerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK olarak, 11 Kasım'da düzenlenecek ağaç dikme kampanyasına çok önem verdiklerini ifade eden Sayan, salondakileri de kurumlarıyla bu kampanyaya katılması yönünde çağrı yaptı.

Konuşmanın ardından TBD'nin düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.